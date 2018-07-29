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Экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин пропал в Муроме

Илья Зудин – экс-солист группы «Динамит» пропал в Муроме. Об этом накануне сообщила его жена Мария Зудина.

Экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин пропал в Муроме


По словам Марии Зудиной, в город Муром Илья Зудин поехал на концерт в качестве организатора, однако вскоре певец перестал выходить на связь с близкими. Как отметила супруга, на связь с родными Илья Зудин не выходит около 20 часов. Обеспокоенная супруга обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Поклонники певца тоже обеспокоились и начали писать в социальных сетях о том, что его ищут. Позднее Илья Зудин вышел на связь, сообщив, что у него всё в порядке. Супруга артиста подтвердила информацию о том, что муж нашёлся, однако он не объяснил, почему довольно длительное время не выходил на связь. Стоит напомнить, что у супругов Зудиных подрастают двое детей – дочь София и сын Матвей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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