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Эксперты сравнили смартфоны версий Huawei Nova 3i и Huawei P20 Lite

Среди пользователей современных мобильных устройств большую популярность набирают гаджеты, которые относятся не к флагманским, а к высококачественным. Эксперты решили сравнить смартфоны из данной категории.

Эксперты сравнили смартфоны версий Huawei Nova 3i и Huawei P20 Lite


Важным критерием для телефона является аппаратное, а также программное обеспечение. Эксперты решили здесь свой голос отдать версии Xiaomi Mi A2, оснащённой процессором Snapdragon 660. Xiaomi имеет 2 вариант операционки Android One, обеспечивающей большую производительность. При этом в плане дизайна, а также дисплея специалисты предпочли версию Huawei Nova 3i, которая оснащается 6,3-дюймовым экраном, и обладает большим разрешением. Очередной положительной характеристикой смартфона оказалась аккумуляторная батарея на 3 340 мАч.

Качество снимков, сделанных на Xiaomi, специалистам понравилось больше. Смартфон оснащается двойной камерой на 20 и 12 Мп. А у его оппонента данные показатели составляют 16 и 2 Мп. Эксперты отмечают, что Xiaomi Mi A2 является намного дешевле, в сравнении с устройством Huawei.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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