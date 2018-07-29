Эксперты сравнили смартфоны версий Huawei Nova 3i и Huawei P20 Lite

Важным критерием для телефона является аппаратное, а также программное обеспечение. Эксперты решили здесь свой голос отдать версии Xiaomi Mi A2, оснащённой процессором Snapdragon 660. Xiaomi имеет 2 вариант операционки Android One, обеспечивающей большую производительность. При этом в плане дизайна, а также дисплея специалисты предпочли версию Huawei Nova 3i, которая оснащается 6,3-дюймовым экраном, и обладает большим разрешением. Очередной положительной характеристикой смартфона оказалась аккумуляторная батарея на 3 340 мАч.Качество снимков, сделанных на Xiaomi, специалистам понравилось больше. Смартфон оснащается двойной камерой на 20 и 12 Мп. А у его оппонента данные показатели составляют 16 и 2 Мп. Эксперты отмечают, что Xiaomi Mi A2 является намного дешевле, в сравнении с устройством Huawei.