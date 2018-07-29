Младшая дочка Алены Хмельницкой дебютировала в кино

Дочь Алёны Хмельникой пригласили сняться в арт-хаус проекте «Колл-центр» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Ксения на площадке держалась уверенно, а её мама нервничала и переживала. После окончания съёмок, Алёна Хмельницкая отметила, что она нервничала больше, чем в тот момент, когда снимается сама.Пока что Алёна Хмельницкая не загадывает, станет ли её младшая дочь профессиональной актрисой. В настоящее время она воспринимает съёмки в качестве полезного жизненного опыта и интересного проведения школьных каникул. Поклонники актрисы отметили, что у её дочери неплохо получается сниматься в кино.