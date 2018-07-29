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Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет увеличить грудь

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно устала от насмешек своих недоброжелателей по поводу ее несовершенной фигуры.

Ни для кого не является из преданных поклонников прославленной телестройки секретом то, что звезды «Дома-2» довольно часто прибегают к помощи пластических хирургов, ведь у многих, как оказалось, появляются комплексы после выхода в эфир выпусков с их участием. Александра Черно не стала исключением.

Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет увеличить грудь

Стоит напомнить, что не так давно на протяжении нескольких месяцев Александра пыталась активно похудеть. В итоге, весившей до прихода в Периметр 130 килограмм при росте 183 сантиметров Черно все-таки удалось добиться небольших, но все же результатов. Как бы то ни было, но фигура брюнетки по-прежнему желает лучшего.

На сегодняшний день огромнейшее количество злопыхателей продолжают нелицеприятно высказываться о девушке, критиковать ее не только поведение, но и внешность и даже придумывать различные обидные прозвища.

Несколько часов назад Александра Черно опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором заявила своим преданным поклонникам, что едет на консультацию к пластическому хирургу.

Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет увеличить грудь

«Все! Сомненья у меня все отпали. Сегодня была на консультации у пластического хирурга. Он очень сильно расположил к себе. Все объяснил, обрисовал и показал результат работ, которые уже делал. Буду делать и грудь, и живот, и руки», - заявила эпатажная брюнетка.

Стоит напомнить, что Александра Черно не единожды признавалась в том, что из-за строгого ограничения себя в той или иной еде у нее практически всегда случается нервный срыв, во время которого она не может контролировать свое поведение. Особенно в такие моменты достается возлюбленному брюнетки – Иосифу Оганесяну.

К слову, в последнее время многие верные поклонники парочки Иосифа и Саши принялись задаваться вопросом, а не беременна ли Черно. Девушка не стала долго замалчивать и сразу же расставила все точки над «ё».

Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет увеличить грудь

«Нет, я не беременна! Просто была задержка из-за жиросжигателей. Без последствий диета, конечно, не проходит. Тем более, когда есть срывы. Аккуратнее. И да, я могу иметь детей. Просто мне в голову иногда приходят, как и любой бабе, странненькие вопросы», - написала Александра в личном микроблоге.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:31
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