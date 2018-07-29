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Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои толстые ляжки

Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои толстые ляжки. Поклонники певицы отметили, что ей пора давно сесть на диету или перестать одеваться в откровенные наряды.

Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои толстые ляжки


Не все звёзды сидят на диете и демонстрируют свою идеальную фигуру. В частности, 28-летняя Тейлор Свифт решила, что худой ей быть не к лицу, полгода назад певица шокировала поклонников своим внешним видом. Однако она не собирается худеть, недавно папарацци запечатлели артистку в мини-юбке, подчёркивающей лишний вес.

Тейлор Свифт попала в кадр охотников за сенсациями в тот момент, когда она выходила из своей квартиры в Нью-Йорке. На звезде была одета мини-юбка с леопардовым принтом и чёрный топ с кружевными вставками. В этом наряде певица выглядела немного странно.

Глядя на эту фотографию, сложно представить, что пару лет назад Тейлор Свифт застраховала на 40 миллионов долларов свои длинные и тогда ещё стройные ножки, считая эту часть тела предметом своей гордости. По всей видимости, певица решила навсегда забыть про правильное питание и кардиотренировки. При этом звезде нравится, как она выглядит.

Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои толстые ляжки
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:33
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