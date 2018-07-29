Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои толстые ляжки

Не все звёзды сидят на диете и демонстрируют свою идеальную фигуру. В частности, 28-летняя Тейлор Свифт решила, что худой ей быть не к лицу, полгода назад певица шокировала поклонников своим внешним видом. Однако она не собирается худеть, недавно папарацци запечатлели артистку в мини-юбке, подчёркивающей лишний вес.Тейлор Свифт попала в кадр охотников за сенсациями в тот момент, когда она выходила из своей квартиры в Нью-Йорке. На звезде была одета мини-юбка с леопардовым принтом и чёрный топ с кружевными вставками. В этом наряде певица выглядела немного странно.Глядя на эту фотографию, сложно представить, что пару лет назад Тейлор Свифт застраховала на 40 миллионов долларов свои длинные и тогда ещё стройные ножки, считая эту часть тела предметом своей гордости. По всей видимости, певица решила навсегда забыть про правильное питание и кардиотренировки. При этом звезде нравится, как она выглядит.