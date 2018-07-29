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У Иисуса Христа было 12 женщин-учеников

Иисус Христос мог иметь 12 женщин-учеников, которых впоследствии стёрли со страниц истории. Эксперты сделали такой вывод, проанализировав записи, сделанные в Новом завете.

У Иисуса Христа было 12 женщин-учеников


Специалисты решили выяснить, какую роль данные женщины занимали в событиях, происходивших больше двух тысяч лет назад. Согласно Новому завету, в ходе становления христианства, первые позиции занимали мужчины, однако библейские эксперты Джоан Тейлор и Хелен Бонд считают иначе. Исследователи, анализируя тексты, заключили, что у всех учеников Христа имелась женщина-коллега равная по важности. Авторы работы в пример привели Марию Магдалину, считавшуюся падшей женщиной. Но такой сценарий эксперты считают маловероятным, так как она в обществе пользовалась уважением.

По мнению специалистов, роль женщин уменьшили намеренно. Упоминания этих женщин стерлись из всех значимых текстов в тот период времени, а также из художественной литературы. По мнению Тейлора, ключ к роли женщин можно отыскать при изучении языка, который использовался в Новом завете для их описания.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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