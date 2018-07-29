У Иисуса Христа было 12 женщин-учеников

Специалисты решили выяснить, какую роль данные женщины занимали в событиях, происходивших больше двух тысяч лет назад. Согласно Новому завету, в ходе становления христианства, первые позиции занимали мужчины, однако библейские эксперты Джоан Тейлор и Хелен Бонд считают иначе. Исследователи, анализируя тексты, заключили, что у всех учеников Христа имелась женщина-коллега равная по важности. Авторы работы в пример привели Марию Магдалину, считавшуюся падшей женщиной. Но такой сценарий эксперты считают маловероятным, так как она в обществе пользовалась уважением.По мнению специалистов, роль женщин уменьшили намеренно. Упоминания этих женщин стерлись из всех значимых текстов в тот период времени, а также из художественной литературы. По мнению Тейлора, ключ к роли женщин можно отыскать при изучении языка, который использовался в Новом завете для их описания.