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Ольга Орлова оказалась в эпицентре тайфуна в Японии

Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие», а с недавнего времени еще и телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова стала свидетельницей настоящего тайфуна в Японии.

Как стало известно, совсем недавно Ольга Орлова дала обещание своему единственному наследнику Артему, что обязательно поедет с ним в Японию. Конечно же, что звезда прославленной телестройки сдержала свое слово. Как бы то ни было, но знаменитость явно даже предположить не могла, что страна восходящего солнца встретит ее такой ужасной погодой.

Ольга Орлова оказалась в эпицентре тайфуна в Японии

Сообщается, что во время отпуска Ольги Орловой с сыном в Японии разразился настоящий тайфун, в эпицентре которого и оказалась телеведущая одного из самых популярных телепроектов России.

К счастью, Ольга Орлова и Артем не пострадали. Нужно сказать, что сама исполнительница всегда отличалась от многих знаменитостей российского шоу-бизнеса оптимизмом и жизнерадостностью, поэтому даже в этой ситуации звезда «Дома-2» отыскала свои плюсы. В этот раз певица подчеркнула, что если бы не непогода, ей бы по всей видимости так и не удалось познакомиться с местным метро.

«Благодаря сегодняшнему тайфуну мы побывали в токийском метро. Честно, да простят меня японцы, с нашим не сравнить», - написала Ольга Орлова у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.


Ольга Орлова оказалась в эпицентре тайфуна в Японии

Стоит отметить, что многие пользователи Сети тут же обратили внимание на то, что на свежей фотографии Ольга выглядит очень спокойной, что с первого взгляда можно подумать, что ситуация с природной стихией в Японии пришла в норму, но по информации, которая то и дело появляется в социальных сетях, в ближайшее время в стране восходящего солнца пройдет мощный тайфун «Джондари».

На сегодняшний день в Японии уже были отменены больше трех сотен авиарейсов. Также приметно восемьдесят тысяч жителей некоторых районов государства предупредили о том, что в любой момент может произойти экстренная эвакуация. Многочисленные преданные поклонники Ольги Орловой верят и надеяться на то, что у телеведущей «Дома-2» и ее наследника все-таки получиться вернуться в Россию целыми и невредимыми.

Ольга Орлова оказалась в эпицентре тайфуна в Японии

Нужно сказать, что Ольга Орлова довольно часто отправляется в путешествие со своим сыном Артемом. По словам знаменитости, как только у нее появляется в ее плотном графике свободная неделя, она по максимуму старается уделить времени своему наследнику.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:30
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