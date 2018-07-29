Ученые уничтожат малярийных комаров без негативных последствий для экосистемы

Как свидетельствует статистика, за 2016 год было зафиксировано более чем 216 случаев заболеваний малярией, при этом с летальным исходом отмечено 445. Особо отмечается, что наиболее подвержены данному опасному заболеванию маленькие дети.На основании проведенных исследований, ученые определили несколько способов для эффективного уничтожения самых главных переносчиков этого недуга, которыми являются малярийные комары. Условия одного из них предполагают создание генномодицифированных комаров. Заложенные в них биологические изменения будут способствовать полному вытеснению в природе своих сородичей.Только пока остается неизвестны, как данные способы повлияют на экосистему. Согласно утверждений экспертов, в настоящее время не определено ни одно животное, для которого вышеуказанные насекомые представлялись бы единственным источником пищи. На этом основании можно предполагать, что их полное исчезновение не повлияет существенно на существующие пищевые цепочки в природе. Только остается не выясненным вопрос, какая будет на это реакция конкурирующих с ними за пищу особями.