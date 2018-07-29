«Бездарность рулит, опять ужасный костюм и макияж»: Ольгу Бузову высмеяли за лишний вес

«За чем втягивать живот?», «Оля, ты что так сильно в себя в тянула тело все, аж дышать не можешь», «Костюмчик у тайского трансика одолжило?», «Бузова, выдохни, сейчас лопнешь», «Почему такой взгляд??? кто-то испугал что ли?», «Бездарность рулит, опять ужасный костюм и макияж», «Смени позу», «Выдыхай Бузова - выдыхай», «не доброту а тупость излучает», «Так дыхание задерживает, что аж на горле впадины. Не тяжело так напрягаться, чтоб сделать фото?», - пишут подписчики Ольги Бузовой (орфография и пунктуация сохранены).

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Июл 2018 в 2:18 PDT

Теперь знаменитость раскритиковали за лишний вес, не забыв назвать «бездарностью».Сама Бузова в последнее время не раз говорила, что немного набрала лишние килограммы во время пребывания в Италии. Хейтеры заметили такое на новом фото Бузовой, где звезда в облегающем сценическом костюме со всей силы втягивает живот, чтобы показаться стройнее и краше.