«Будем сходить с ума»: Ксения Бородина и Юлия Барановская оторвались на концерте «Ленинграда»

Публикация от Starhit.ru (@starhit.ru) 28 Июл 2018 в 4:09 PDT

В третий день фестиваля под названием «ЖАРА» на сцену вышло очень большое количество молодых артистов, в число которых вошел рэп-музыкант ST, группа Cosmos girls, Elvira T, Мари Краймбрери и многие другие. Как бы то ни было, но самым долгожданным артистом этого вечера оказался коллектив «Ленинград».Как стало известно, примерно за несколько часов до концерта Сергей Шнуров прибыл в Баку. Музыкант даже успел немного прогуляться по старому городу.Стоит отметить, что настоящий фурор на красной дорожке удалось произвести Юлии Барановской и Юлии Ковальчук. Телеведущая ток-шоу «Мужское и женское» отдала свое предпочтение короткому платью желтого цвета, которому удалось превосходно подчеркнуть ее загар. Певица же Юлия Ковальчук выбрала для мероприятия прозрачную юбку-пачку, из-под которой можно было с легкостью рассмотреть нижнее белье знаменитости.Известная и многими любимая певица Анджелика Агурбаш появилась на красной дорожке фестиваля «ЖАРА» в вечернем платье туалет в пол и в босоножках на очень тоненькой шпильке. Звезда тут же пообещала, что будет «сходить с ума» под музыку своего любимого музыкального коллектива «Ленинград».Сам же Сергей Шнуров появился на площадке, где проводился фестиваль «ЖАРА» за несколько часов до своего выступления. Лидер многими любимой группы «Ленинград» сразу же продемонстрировал своим преданным поклонникам, что у него хорошее настроение. Видимо поэтому музыкант так охотно согласился пообщаться с журналистами после концерта и до его выступления.На концерте Сергей Шнуров исполнил свои лучшие хиты под названием «Не Париж», «Экспонат» и многие другие. Стоит отметить, что публика горячо поприветствовала музыканта. В свою очередь рокер не стал скупиться в выражениях и всеми своими силами поднимал настроение местной публике.Нужно сказать, что в отдельной зоне под песни Сергея Шнурова зажигательно танцевала телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина, ведущая ток-шоу «Женское и мужское» Юлия Барановская, фигуристка Татьяна Навка, певица Слава и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.