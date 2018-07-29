Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на два килограмма

Сейчас мой вес ровно 50 кг , рост по-прежнему 168 см ) Купальникам практически не изменяла , в розовые залезла в ХS размер, больше худеть не хочу, теперь работаю усиленно над рельефом.

Яна Рудковская продолжает сбрасывать вес. Находясь с мужем Евгением Плющенко в Болгарии на спортивных сборах, она похудела на два килограмма и теперь смело надевает купальник с размером XS из гардероба девочек-подростков.Но Рудковская намерена довести фигуру до совершенства и помимо активного образа жизни, в Болгарии она очень мало ела: завтрак - яйца, обед - рыба, и совсем не ужинала. Такие жесткие ограничения принесли свои плоды и сейчас знаменитость при росте 168 весит 50 кг, и на этом продюссер решила остановитьсяЦель Яны Рудковской - по параметрам быть похожей на своих подруг- моделей, среди которых одна - многодетная мать Наталья Водянова, и другая - Наталья Якимчук.Также она стремилась развеять очередные слухи о беременности, но некоторые фолловеры в комментариях высказывают озабоченность таким снижением веса и переживают, что настолько скудный рацион может привести к проблемам со здоровьем.