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Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на два килограмма

Яна Рудковская рассказала, как смогла похудеть ещё на два килограмма.

Яна Рудковская продолжает сбрасывать вес. Находясь с мужем Евгением Плющенко в Болгарии на спортивных сборах, она похудела на два килограмма и теперь смело надевает купальник с размером XS из гардероба девочек-подростков.

Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на два килограмма


Но Рудковская намерена довести фигуру до совершенства и помимо активного образа жизни, в Болгарии она очень мало ела: завтрак - яйца, обед - рыба, и совсем не ужинала. Такие жесткие ограничения принесли свои плоды и сейчас знаменитость при росте 168 весит 50 кг, и на этом продюссер решила остановиться

Сейчас мой вес ровно 50 кг , рост по-прежнему 168 см ) Купальникам практически не изменяла , в розовые залезла в ХS размер, больше худеть не хочу, теперь работаю усиленно над рельефом.


Цель Яны Рудковской - по параметрам быть похожей на своих подруг- моделей, среди которых одна - многодетная мать Наталья Водянова, и другая - Наталья Якимчук.

Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на два килограмма


Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на два килограмма

Также она стремилась развеять очередные слухи о беременности, но некоторые фолловеры в комментариях высказывают озабоченность таким снижением веса и переживают, что настолько скудный рацион может привести к проблемам со здоровьем.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 08:56
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