Мария Шарапова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Мария Шарапова считается одной из самых красивых спортсменок, а также девушка обладает идеальной фигурой. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные папарацци в Позитано, где спортсменка отдыхает с британским миллионером Алексом Гилксом.Марию Шарапову запечатлели в чёрном бикини, на снимке видны накачанные ягодицы спортсменки и кубики пресса. Российской теннисистке можно хоть сейчас выходить на подиум, дефилируя в бикини.Такие прекрасные формы являются заслугой постоянных тренировок перед турнирами. Мария Шарапова не раз публиковала видео и снимки с тренировок на своей странице в instagram.