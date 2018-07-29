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Мария Шарапова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Мария Шарапова продемонстрировала свою идеальную фигуру в бикини. Российской теннисистке могут позавидовать многие девушки, так как она обладает миловидной внешностью и красивым не перекаченным телом.

Мария Шарапова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини


Мария Шарапова считается одной из самых красивых спортсменок, а также девушка обладает идеальной фигурой. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные папарацци в Позитано, где спортсменка отдыхает с британским миллионером Алексом Гилксом.

Мария Шарапова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини


Марию Шарапову запечатлели в чёрном бикини, на снимке видны накачанные ягодицы спортсменки и кубики пресса. Российской теннисистке можно хоть сейчас выходить на подиум, дефилируя в бикини.

Мария Шарапова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини


Такие прекрасные формы являются заслугой постоянных тренировок перед турнирами. Мария Шарапова не раз публиковала видео и снимки с тренировок на своей странице в instagram.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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