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Руководство «Дома-2» прокомментировало сплетни о сносе съемочной площадки

В пресс-служба многими любимого телеканала «ТНТ» ответили на вопросы, которые касаются будущего одного из самых скандальных телепроектов России – «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что прославленное реалити-шоу «Дом-2» имеет весьма спорную репутацию. За четырнадцать лет своего существования телестройка обрела огромнейшее количество преданных поклонников. Как бы то ни было, но армии недоброжелателей телешоу также растут с каждым днем. Так или иначе, но при высоких рейтингах «Дома-2» о его закрытии никогда не было речи.

Руководство «Дома-2» прокомментировало сплетни о сносе съемочной площадки

И вот, когда злопыхатели и вовсе опустили руки, в дело вступило руководство столицы Российской Федерации. Как стало известно, рядом с территорией, где на сегодняшний день расположена съемочная площадка скандально-известного реалити, должна пройти новая автомобильная дорога. А на месте Поляны же и вовсе недавно появилась автомобильная остановка, которой уже даже дали название - «Антоновка».

Конечно же, что верные поклонники «Дома-2» сразу же начали бить тревогу, однако руководство телеканала «ТНТ» не заставило себя долго ждать. В пресс-службе подчеркнули, что они верят в то, что конфликт удастся решить мирно.

Руководство «Дома-2» прокомментировало сплетни о сносе съемочной площадки

«У нас действующий контракт с подрядчиком и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», - рассказал представитель телеканала «ТНТ».

Стоит отметить, что на сегодняшний день съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2» располагается в поселке Летова Роща. На участке примерно в три гектара, располагаются домики, в которых и проживают участники телепроекта. Как оказалось, переезжать куда-то из этого поселка ни у кого нет желания. Напомним, что бизнесмен Александр Карманов потратит приблизительно пятьдесят миллионов долларов для того, чтобы обустроить съемочную площадку.

Руководство «Дома-2» прокомментировало сплетни о сносе съемочной площадки

В 2014 году, когда все звезды прославленного телепроекта переехали в поселок Летова Роща, это место стало для домовцев культурным и именно тем, где они просто-таки мечтают отыскать вторую половинку и построить любовь.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что руководство Москвы не было поставлено в известность, что съемочный процесс «Дома-2» проходит как раз на этих спорных гектарах. На момент разработки проекта о постройке автомобильной дороги ни о каком Периметре не было известно.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:57
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