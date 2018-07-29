«Мы собираемся выращивать своих Барби и Кена!»: Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин открывает модельное агентство

«Я хотел открыть свое модельное агентство в России, но сделать его мировым. 8-10 месяцев шли переговоры насчет того, чтобы я мог использовать бренд – имена Барби и Кена в названии компании. Два месяца назад я получил разрешение, набрал людей и теперь готовлюсь открыть двери для всех желающих», - поделился Егор Холявин.

«Мы собираемся выращивать своих Барби и Кена! Мы готовы предоставить косметологов, стилистов, тренеров для наших будущих моделей, которым надо поработать с некоторыми своими недочетами. Может, в будущем будем прибегать к пластической хирургии. Мы хотим ездить по стране с кастингами. Понравившихся парней и девушек пригласим в Москву, оплатим перелет, проживание. В будущем построим огромный дом, где будут жить подопечные, делиться опытом, помогать друг другу. Мы уже выбрали территорию, где будет проходить стройка», - рассказал Егор Холявин.

Как стало известно, экс-звезда прославленной телестройки намерен воплотить в жизнь свою давнюю мечту – открыть собственное модельное агентство. Теперь, когда с помощью огромнейшего количества пластических операций Егор Холявин окончательно приблизился к внешности куклы Кена, оказывается, молодой человек решил полностью воспользоваться своими возможностями и стать частью мира моды.Сообщается, что Егор Холявин долгий период времени даже вел переговоры с иностранными компаниями, что привело к тому, что на сегодняшний день он открывает свой бизнес. Экс-участник «Дома-2» заявил, что готов помочь молодым людям и девушкам, которые давно мечтали о том, чтобы покорить превосходные и лучшие подиумы мира, а также поработать с известнейшими брендами и модельерами.По словам Егора, в подростковом возрасте ему неоднократно приходилось работать моделью, появляться на подиумах, демонстрируя невероятные коллекции различных кутюрье. Холявин мечтал о том, что в результате ему удастся связать свою жизнь с миром моды, однако родители отказались поддерживать своего сына в его стремлениях.На сегодняшний день 31-летний Егор Холявин в открытую заявляет, что обладает всеми возможностями, чтобы реализовать свою давнишнюю мечту.Отметим, что по словам Егора на данный момент его модельное агентство уже получилось огромнейшее количество анкет, 70% которых были отправлены парнями.