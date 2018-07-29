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Разработчики рассказали в сети про некоторые особенности iPad Pro

Новые подробности о возможностях будущего iPad Pro появились в Сети. Согласно информации источников от Apple, прибор будет выпущен в двух версиях, у которых будет разная диагональ экрана.

Габариты iPad Pro 10,5 составят 247 на 178 на 6. Как отметили разработчики, устройству предстоит стать самым тонким из представителей семейства, что позволит ему быть удобным для длительных транспортировок. Также, компанией принято решение удалить уже привычный для пользователей разъем для наушников. В базовой комплектации уже не будет переходника со стандартного minijack на Lightning, данный факт потребует его отдельной покупки.
Разработчики рассказали в сети про некоторые особенности iPad Pro


Новое поколение планшетов оснастят системой Face ID, причем работать она будет только при условии вертикальной ориентации. В случае горизонтального положения потребуется ввод пароля, в этом случае распознавание лица не будет срабатывать. Как отметили пользователи, данное нововведение исключит незапланированные разблокировки.

Smart Connector в новой версии планшета расположат около разъема Lighting, это нижняя боковая панель. Ранее разъем был под контроллером громкости, только его решено перенести для удобства. Пока нет определенной информации в программном обеспечении и его обновлениях, перед презентацией по этому поводу так же ничего не сообщается.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:45
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