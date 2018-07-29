Екатерина Варнава в рамках VK Fest раскроет подробности нового шоу Ольги Бузовой

Как стало известно, всех гостей ждут не только различные мастер-классы, живые выступления, общение с полюбившимися знаменитостями телеканала «ТНТ», но и даже съемки эфирных роликов, а также лайф-трансляция на официальной группе канала.В компании резидентов «Камеди Клаб» Ильи Соболева и участников шоу «Студия СОЮЗ» Екатерина Варнава приоткроет телезрителям некоторые секреты нового сезона телеканала «ТНТ». Также звезды юмористически телепередач откроют даты тех или иных долгожданных премьер. Стоит подчеркнуть, что в число самых громких и ожидаемых премьер вошло новое телешоу – «Замуж за Бузову».Марина Кравец, Павел Воля, Зураб Матуа, трио Иванов, Смирнов, Соболев, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин, Слава Комиссаренко, Виктор Комаров, Тимур Каргинов, Алексей Щербаков и Иван Абрамов, Нурлан Сабуров, Руслан Белый, звездные телешоу «ТАНЦЫ», а также «ПЕСНИ» - телеканал «ТНТ» великодушно дарит своим преданным телезрителям общение со знаменитостями в реальной жизни.Стоит отметить, что канал «ТНТ» уже не первый раз доказывается своим верным поклонникам, что он является больше, чем просто телеканалом. Сообщается, что в последние выходные текущего месяца Санкт-Петербург по-настоящему почувствует, что такое «лайф стайл ТНТ».Известно, что телеканал «ТНТ» намерен выйти за рамки эфиров и официально презентовать новые мощные сезоны с десятками самых ожидаемых премьер на VK Fest. Самым главным событием данного торжества станет то, что на фестивале в очередной раз появится акция «Попади на ТНТ».Выяснилось, что в этом году были добавлены новые технические возможности. А это значит, что уже на этих выходных кто-то из гостей фестиваля сможет не только попасть в любимый телесериал «ТНТ», но и даже сняться в ролике с участием той или иной знаменитости или же попробовать установить мировой рекорд.Организаторами торжества были размещены три съемочных павильона, в которых будет предложено тем или иным гостям мероприятия различными способами попасть на свой любимый телеканал «ТНТ».*** Оказаться в ролике со всеми знаменитостями одновременно;*** Сняться в совместном ролике с одной из знаменитостей;*** Попасть в сцены из телесериала и телешоу «ТНТ».