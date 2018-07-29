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Intel планирует начало продаж в 2019 году 10-нанометровых процессоров

Одной из самых высокотехнологичных компаний по праву считается Intel. Но тем, кто верит в ее безоговорочное могущество в данной области, последние комментарии руководства к очередному отчету, станут неприятным сюрпризом.

Ситуация связана с заявление представителей «синего гиганта» про отставание от AMD. Конкретно упоминаются модели новейших 10-нанометровых процессоров, запланированных к выходу на рынок в конце 2019 года, при этом Advanced Micro Devices уже готовы к тому моменту выпустить 7-нанометровые решения.
Intel планирует начало продаж в 2019 году 10-нанометровых процессоров


Отмечается, что Intel обещала в 2015 году покорение 10-нанометровых пределов, но все осталось по прежнему. Согласно недавней информации известно, что задержкой техпроцесса нового поколения, серьезно отразится на оном из крупных клиентов компании. Его название не сообщается, только известно, что это технологическая корпорация, имеющая многолетнюю историю, а рыночная капитализация составляет более 20 миллиардов долларов. Ситуация может обратиться полным уходом с рынка «безымянного» клиента Intel.

Хотя к тому времени, мобильные чипы подберутся уже к пяти нанометрам, при этом уже есть прототипы. К тому же, на 2021 год Samsung уже обещает производство по нормам в три нанометра. На рынке микроэлектроники ситуация меняется мгновенно, и не исключается, что уже через пару лет «синими» будут заняты аутсайдерские позиции.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30
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