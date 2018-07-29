Наталья Штурм прокомментировала бедность Осина: "У него 4 квартиры в Москве"

На днях появилась информация о том, что Евгений Осин продаёт свою квартиру в Москве за 30 миллионов рублей, потому что ему не на что жить. Однако в затруднительное финансовое положение артиста поверили не все, включая Наталью Штурм. В частности она сообщила, что у Евгения Осина в Москве имеет 4 квартиры, а также он участвует в различных телешоу, зарабатывая тем самым на жизнь.Наталья Штурм считает, что Осин о своём бедствующем положении рассказывает ради пиара, пытаясь нажиться за счёт поклонников, которые начали оставлять артисту продукты под дверью, а также находятся желающие помочь деньгами.Стоит отметить, что Наталья Штурм одна из первых, кто решил помочь Евгению Осину, когда появилась информация о его плохом самочувствии. Однако звезда вместо благодарности была обвинена в корыстных намерениях.