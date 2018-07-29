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Наталья Штурм прокомментировала бедность Осина: "У него 4 квартиры в Москве"

Певица Наталья Штурм высказалась по поводу финансовых проблем Евгения Осина. По мнению артистки, Осин пытается нажиться на своих поклонниках.

Наталья Штурм прокомментировала бедность Осина: "У него 4 квартиры в Москве"


На днях появилась информация о том, что Евгений Осин продаёт свою квартиру в Москве за 30 миллионов рублей, потому что ему не на что жить. Однако в затруднительное финансовое положение артиста поверили не все, включая Наталью Штурм. В частности она сообщила, что у Евгения Осина в Москве имеет 4 квартиры, а также он участвует в различных телешоу, зарабатывая тем самым на жизнь.

Наталья Штурм считает, что Осин о своём бедствующем положении рассказывает ради пиара, пытаясь нажиться за счёт поклонников, которые начали оставлять артисту продукты под дверью, а также находятся желающие помочь деньгами.

Стоит отметить, что Наталья Штурм одна из первых, кто решил помочь Евгению Осину, когда появилась информация о его плохом самочувствии. Однако звезда вместо благодарности была обвинена в корыстных намерениях.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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