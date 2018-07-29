АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Жену Гарика Мартиросяна заподозрили в беременности

Супругу Гарика Мартиросяна заподозрили в беременности. Жанна Мартиросян в последнее время позирует перед камерой в нарядах свободного кроя, именно это навело поклонников на мысль о её беременности.

Жену Гарика Мартиросяна заподозрили в беременности


Поклонники Гарика Мартиросяна предположили, что он скоро станет отцом, так как его супруга Жанна носит наряды, скрывающие фигуру. На вопросы пользователей интернета Жанна ответила отрицательно, она не подтвердила слухи о беременности, отмечая, что просто решила надеть широкий сарафан, под которым облегающее платье. Однако поклонникам заявление Жанны показалось не убедительным.

В то же время многим не совсем понятно, откуда взялись слухи о беременности жены Гарика Мартиросяна, ведь супружеская пара никаких заявлений о прибавлении в семье не делала. Стоит отметить, что за последний год супругу Мартиросяна третий раз подозревают в беременности. Пара вместе почти 20 лет у них растёт дочь Жасмин и сын Даниэль.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кирилл Сафонов довел взрослую 24-летнюю дочь до
Разработчики рассказали в сети про некоторые
Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои
Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет увеличить
Ольга Орлова оказалась в эпицентре тайфуна в
Intel планирует начало продаж в 2019 году
Андрей Малахов случайно впервые показал
Наталья Штурм прокомментировала бедность Осина:
Жену Гарика Мартиросяна заподозрили в беременности
Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20
Спутник NASA и японского JAXA обнаружил мощный
«Бездарность рулит, опять ужасный костюм и
Xiaomi готовит к выпуску роутер Mi Router 4C по
Samsung Electronics создала демонстрационный
Умершие шаманки сразу наказывают людей за
«Будем сходить с ума»: Ксения Бородина и Юлия
Zotac готовит материнскую плату для добычи
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания
Руководство «Дома-2» прокомментировало сплетни о
Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на
Эксперты рассказали про причины падения цен
Американские солдаты ВВС во время войны боялись
Британка оказалась в постели вместе со сбежавшим
«Мы собираемся выращивать своих Барби и Кена!»:
Углекислый газ использован впервые в
Екатерина Варнава в рамках VK Fest раскроет
Ученые: Ранее невидимая материя была замечена
Магазин Vernee official store на Aliexpress
Составлен ТОП-5 самых быстрых авто стоимостью
Свидетель события опубликовал в сетях видео с
Просмотреть все новости