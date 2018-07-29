Жену Гарика Мартиросяна заподозрили в беременности

Поклонники Гарика Мартиросяна предположили, что он скоро станет отцом, так как его супруга Жанна носит наряды, скрывающие фигуру. На вопросы пользователей интернета Жанна ответила отрицательно, она не подтвердила слухи о беременности, отмечая, что просто решила надеть широкий сарафан, под которым облегающее платье. Однако поклонникам заявление Жанны показалось не убедительным.В то же время многим не совсем понятно, откуда взялись слухи о беременности жены Гарика Мартиросяна, ведь супружеская пара никаких заявлений о прибавлении в семье не делала. Стоит отметить, что за последний год супругу Мартиросяна третий раз подозревают в беременности. Пара вместе почти 20 лет у них растёт дочь Жасмин и сын Даниэль.