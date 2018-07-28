Оператор Tele2 запустил обновленный тариф «Мой Онлайн»

Минуты на разговоры предоставляют только в пределах региона, а при звонках в другие города со счета абонента будет сниматься плата до 2 рублей за минуту. Это также касается SMS-сообщений. 20 Гб трафика и безлимитный Интернет доступен по всей России.Кроме всего перечисленного стоит выделить наличие опции «Перенос остатков и обмен минут». С ее помощью абонент может перенести необходимые минуты, гигабайты и сообщения на следующий месяц, что действительно выгодно. Помимо этого есть возможность менять минуты разговоров на гигабайты интернет-трафика.