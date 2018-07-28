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Оператор Tele2 запустил обновленный тариф «Мой Онлайн»

Оператор связи Tele2 сообщил о запуске обновленного тарифного плана «Мой Онлайн», стоимость которого составляет 350 рублей в месяц. В эту сумму входит 20 Гб трафика в Интернете, 50 SMS и неограниченный трафик для «ВКонтакте», «Одноклассники», «ТамТам», Facebook, WhatsApp и Viber.

Оператор Tele2 запустил обновленный тариф «Мой Онлайн»


Минуты на разговоры предоставляют только в пределах региона, а при звонках в другие города со счета абонента будет сниматься плата до 2 рублей за минуту. Это также касается SMS-сообщений. 20 Гб трафика и безлимитный Интернет доступен по всей России.

Кроме всего перечисленного стоит выделить наличие опции «Перенос остатков и обмен минут». С ее помощью абонент может перенести необходимые минуты, гигабайты и сообщения на следующий месяц, что действительно выгодно. Помимо этого есть возможность менять минуты разговоров на гигабайты интернет-трафика.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 10:45
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