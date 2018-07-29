Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20 тысяч рублей

Речь идет о модификации с ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 гигабайта соответственно. Учитывая функциональность и современность этого устройства, такой ценник можно назвать настоящим подарком.Samsung Galaxy S9 предлагается в фиолетовом, титановом и черном цветах. Отдельно стоит узнать, какие магазины точно дают гарантию на акционный мобильный телефон.Напомним, что устройство оснащено 8-ядерным процессором Exynos 9810, 5,8-дюймовым экраном с разрешением Quad HD+ и памятью 4/64 Гб. Также имеется аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Память ПЗУ можно увеличить с помощью microSD до 512 ГБ. Помимо этого есть опция быстрой зарядки, модули NFC и 4G VoLTE, защита от влаги и пыли по стандарту IP68.