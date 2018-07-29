Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20 тысяч рублей
На территории России снизилась стоимость смартфона Samsung Galaxy S9. До этого аппарат предлагали по цене 59 990 рублей, что было довольно дорого для обычного россиянина, однако теперь есть возможность приобрести девайс со скидкой. Сообщается, что некоторые магазины начали продавать смартфон всего за 38 200 рублей.
Речь идет о модификации с ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 гигабайта соответственно. Учитывая функциональность и современность этого устройства, такой ценник можно назвать настоящим подарком.
Samsung Galaxy S9 предлагается в фиолетовом, титановом и черном цветах. Отдельно стоит узнать, какие магазины точно дают гарантию на акционный мобильный телефон.
Напомним, что устройство оснащено 8-ядерным процессором Exynos 9810, 5,8-дюймовым экраном с разрешением Quad HD+ и памятью 4/64 Гб. Также имеется аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Память ПЗУ можно увеличить с помощью microSD до 512 ГБ. Помимо этого есть опция быстрой зарядки, модули NFC и 4G VoLTE, защита от влаги и пыли по стандарту IP68.
Речь идет о модификации с ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 гигабайта соответственно. Учитывая функциональность и современность этого устройства, такой ценник можно назвать настоящим подарком.
Samsung Galaxy S9 предлагается в фиолетовом, титановом и черном цветах. Отдельно стоит узнать, какие магазины точно дают гарантию на акционный мобильный телефон.
Напомним, что устройство оснащено 8-ядерным процессором Exynos 9810, 5,8-дюймовым экраном с разрешением Quad HD+ и памятью 4/64 Гб. Также имеется аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Память ПЗУ можно увеличить с помощью microSD до 512 ГБ. Помимо этого есть опция быстрой зарядки, модули NFC и 4G VoLTE, защита от влаги и пыли по стандарту IP68.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30