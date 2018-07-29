АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20 тысяч рублей

На территории России снизилась стоимость смартфона Samsung Galaxy S9. До этого аппарат предлагали по цене 59 990 рублей, что было довольно дорого для обычного россиянина, однако теперь есть возможность приобрести девайс со скидкой. Сообщается, что некоторые магазины начали продавать смартфон всего за 38 200 рублей.

Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20 тысяч рублей


Речь идет о модификации с ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 гигабайта соответственно. Учитывая функциональность и современность этого устройства, такой ценник можно назвать настоящим подарком.

Samsung Galaxy S9 предлагается в фиолетовом, титановом и черном цветах. Отдельно стоит узнать, какие магазины точно дают гарантию на акционный мобильный телефон.

Напомним, что устройство оснащено 8-ядерным процессором Exynos 9810, 5,8-дюймовым экраном с разрешением Quad HD+ и памятью 4/64 Гб. Также имеется аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Память ПЗУ можно увеличить с помощью microSD до 512 ГБ. Помимо этого есть опция быстрой зарядки, модули NFC и 4G VoLTE, защита от влаги и пыли по стандарту IP68.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20
Спутник NASA и японского JAXA обнаружил мощный
«Бездарность рулит, опять ужасный костюм и
Xiaomi готовит к выпуску роутер Mi Router 4C по
Samsung Electronics создала демонстрационный
Умершие шаманки сразу наказывают людей за
«Будем сходить с ума»: Ксения Бородина и Юлия
Zotac готовит материнскую плату для добычи
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания
Руководство «Дома-2» прокомментировало сплетни о
Яна Рудковская раскрыла секрет похудения ещё на
Эксперты рассказали про причины падения цен
Американские солдаты ВВС во время войны боялись
Британка оказалась в постели вместе со сбежавшим
«Мы собираемся выращивать своих Барби и Кена!»:
Углекислый газ использован впервые в
Екатерина Варнава в рамках VK Fest раскроет
Ученые: Ранее невидимая материя была замечена
Магазин Vernee official store на Aliexpress
Составлен ТОП-5 самых быстрых авто стоимостью
Свидетель события опубликовал в сетях видео с
Тюнеры из ABT Sportsline сделали колесные диски
Шпионы рассекретили до премьеры обновленный
Совфед одобрил закон о регистрации авто без
Орландо Блум отказался продолжать спектакль из-за
Стартап Volerian представил концепт летающего
ДНК помогла американским ученым повернуть вспять
Сериал «Видоизмененный углерод» продлен на второй
Ученые: Пессимисты-одиночки имеют самый высокий
Космоплан VSS Unity разогнали до рекордных
Просмотреть все новости