Xiaomi готовит к выпуску роутер Mi Router 4C по цене 15 долларов

Особых подробностей по этому устройству пока что нет, однако уже известно, что разработчики интегрировали стандарт IEEE 802.11n. Упоминается встроенная память с объемом 64 Мбайт.Вся «начинка» заключена в белый корпус, на котором установлены четыре антенны, раздающие сигнал Wi-Fi. Пользователь сможет управлять роутером удаленно с помощью фирменного приложения для смартфона.Помимо этого известно, что маршрутизатор Mi Router 4C будет доступен на нескольких торговых платформах Сети, но пока не сообщается, на каких именно.Mi Router 4C станет дополнением в линейке роутеров Mi Router 4 и Mi Router 4Q, цена которых 30 и 15 долларов соответственно.