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Xiaomi готовит к выпуску роутер Mi Router 4C по цене 15 долларов

Китайская корпорация Xiaomi представила новый маршрутизатор Mi Router 4C, который отлично подойдет дл домашнего пользования. Сообщается, что стоимость такого устройства не превысит 15 долларов.

Xiaomi готовит к выпуску роутер Mi Router 4C по цене 15 долларов


Особых подробностей по этому устройству пока что нет, однако уже известно, что разработчики интегрировали стандарт IEEE 802.11n. Упоминается встроенная память с объемом 64 Мбайт.

Вся «начинка» заключена в белый корпус, на котором установлены четыре антенны, раздающие сигнал Wi-Fi. Пользователь сможет управлять роутером удаленно с помощью фирменного приложения для смартфона.

Помимо этого известно, что маршрутизатор Mi Router 4C будет доступен на нескольких торговых платформах Сети, но пока не сообщается, на каких именно.

Mi Router 4C станет дополнением в линейке роутеров Mi Router 4 и Mi Router 4Q, цена которых 30 и 15 долларов соответственно.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00
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