Samsung Electronics создала демонстрационный «Город 5G» в Сувоне

Известно, что в качестве инфраструктуры проекта представлены «5G-стадион», «Центр подключения 5G» и «5G-киоск». Их объединили с помощью сотовой связи, чтобы продемонстрировать, как бы в будущем все могло быть объединено с помощью новой технологии.«5G-стадион» демонстрирует возможность обеспечения большого количества людей высокой скоростью для просмотра видео в высоком разрешении. «Центр подключения 5G» - это демонстрация того, как с помощью сети пятого поколения можно объединить уличные камеры, видеопанели, датчики и многое другое. Система искусственного интеллекта сможет контролировать транспортный поток и отслеживать другие аспекты городской жизни.«5G-киоск» - это точка обеспечения пользователей скоростным доступом к сети Интернет. Сообщается, что скорость загрузки данных может достигать отметки 3 Гбит/сек.