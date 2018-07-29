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Samsung Electronics создала демонстрационный «Город 5G» в Сувоне

Сотрудники компании Samsung Electronics решили продемонстрировать пользователям все возможности технологии связи 5G. По такому случаю в южнокорейском городе Сувон была развернута демонстрационная зона «Город 5G».
Samsung Electronics создала демонстрационный «Город 5G» в Сувоне


Известно, что в качестве инфраструктуры проекта представлены «5G-стадион», «Центр подключения 5G» и «5G-киоск». Их объединили с помощью сотовой связи, чтобы продемонстрировать, как бы в будущем все могло быть объединено с помощью новой технологии.

«5G-стадион» демонстрирует возможность обеспечения большого количества людей высокой скоростью для просмотра видео в высоком разрешении. «Центр подключения 5G» - это демонстрация того, как с помощью сети пятого поколения можно объединить уличные камеры, видеопанели, датчики и многое другое. Система искусственного интеллекта сможет контролировать транспортный поток и отслеживать другие аспекты городской жизни.



«5G-киоск» - это точка обеспечения пользователей скоростным доступом к сети Интернет. Сообщается, что скорость загрузки данных может достигать отметки 3 Гбит/сек.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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