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В Ростех сообщили об успешном испытании парашютной системы для космического корабля «Федерация»

Представители государственной корпорации Ростех сообщили о том, что специалистам удалось провести успешные испытания парашютной системы, которая предназначена для космического корабля «Федерация». Известно, что тесты прошли на территории аэродрома «Киржач».

В Ростех сообщили об успешном испытании парашютной системы для космического корабля «Федерация»


«Федерация» является проектом многоразового комического корабля, который будет задействован в пилотируемых и непилотируемых миссиях по доставке людей и грузов на орбиту или Луну.

Корабль оснастят трехкупольной системой парашюта, площадь которого составит примерно 3,6 тысячи кв. м. Он рассчитан на спуск модуля с весом до 9 тонн с высоты до 3-4 километров.

Вперед у инженеров проекта много тестов, в рамках которых должны состояться испытания малогабаритных макетов «Федерации», а также трехкупольной и однокупольной парашютных систем. В целом должно быть осуществлено 28 сбросов парашютов.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:14
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