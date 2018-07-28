В Ростех сообщили об успешном испытании парашютной системы для космического корабля «Федерация»

«Федерация» является проектом многоразового комического корабля, который будет задействован в пилотируемых и непилотируемых миссиях по доставке людей и грузов на орбиту или Луну.Корабль оснастят трехкупольной системой парашюта, площадь которого составит примерно 3,6 тысячи кв. м. Он рассчитан на спуск модуля с весом до 9 тонн с высоты до 3-4 километров.Вперед у инженеров проекта много тестов, в рамках которых должны состояться испытания малогабаритных макетов «Федерации», а также трехкупольной и однокупольной парашютных систем. В целом должно быть осуществлено 28 сбросов парашютов.