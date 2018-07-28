В Ростех сообщили об успешном испытании парашютной системы для космического корабля «Федерация»
Представители государственной корпорации Ростех сообщили о том, что специалистам удалось провести успешные испытания парашютной системы, которая предназначена для космического корабля «Федерация». Известно, что тесты прошли на территории аэродрома «Киржач».
«Федерация» является проектом многоразового комического корабля, который будет задействован в пилотируемых и непилотируемых миссиях по доставке людей и грузов на орбиту или Луну.
Корабль оснастят трехкупольной системой парашюта, площадь которого составит примерно 3,6 тысячи кв. м. Он рассчитан на спуск модуля с весом до 9 тонн с высоты до 3-4 километров.
Вперед у инженеров проекта много тестов, в рамках которых должны состояться испытания малогабаритных макетов «Федерации», а также трехкупольной и однокупольной парашютных систем. В целом должно быть осуществлено 28 сбросов парашютов.