Zotac готовит материнскую плату для добычи криптовалюты

Сообщается, что в B150 Mining используется набор логики Intel B150, при этом в качестве процессоров можно использовать чипы седьмой генерации Core в версии LGA 1151. Также имеется два слота для установки оперативной памяти DDR4-2400/2133 с общим объемом до 32 гигабайт.Стоит выделить наличие семи разъемов PCIe x1 и одного PCIe x16, в которые можно будет установить видеокарты для майнинга. Для установки накопителей пользователь сможет задействовать четыре порта Serial ATA 3.0 со скоростью передачи данных 6 Гбит/сек.Материнская плата обустроена аудиовыходом 3,5 мм, портами USB 3.0 и PS/2 для клавиатуры и мыши, а также интерфейсом HDMI.