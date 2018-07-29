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Zotac готовит материнскую плату для добычи криптовалюты

Стало известно, что специалисты компании Zotac готовят к выпуску материнскую плату B150 Mining, с помощью которой пользователи смогут создать майнинговую систему для добычи криптовалюты. Пока что стоимость разработки неизвестна.

Zotac готовит материнскую плату для добычи криптовалюты


Сообщается, что в B150 Mining используется набор логики Intel B150, при этом в качестве процессоров можно использовать чипы седьмой генерации Core в версии LGA 1151. Также имеется два слота для установки оперативной памяти DDR4-2400/2133 с общим объемом до 32 гигабайт.

Стоит выделить наличие семи разъемов PCIe x1 и одного PCIe x16, в которые можно будет установить видеокарты для майнинга. Для установки накопителей пользователь сможет задействовать четыре порта Serial ATA 3.0 со скоростью передачи данных 6 Гбит/сек.

Материнская плата обустроена аудиовыходом 3,5 мм, портами USB 3.0 и PS/2 для клавиатуры и мыши, а также интерфейсом HDMI.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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