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Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой, Бородиной и матери - Рапунцель

Блогерша Лена Миро набралась решимости и два дня подряд смотрела реалити-шоу "Дом-2".

Она надеялась, что у телепроекта появились какие-то интересные участники, другие грамотные ведущие, креативная съёмочная группа и удобоваримый сценарий.

Но происходящее Лену обмануло - все действо больше напоминало «стерильную зону» Казанского вокзала. «Грязь, антисанитария, потные воняющие тела», - говорит Миро.

Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой, Бородиной и матери - Рапунцель

Блогер вспомнила, что раньше ведущей Ольге Бузовой не давали ничего самостоятельно говорить. Сейчас сама Бузова нисколько не изменилась, но теперь Оля считается звездой, а значит, может высказываться.

"Раньше Оленьке не разрешали разговаривать на Доме 2. Так и говорили: рот закрой, не разговаривай, тупая овца.
Поумнела ли Оля за прошедшие годы? Нет. Зато набрала в морду филлеров до такой степени, что рожа вот-вот треснет, а в носогубки можно сажать картофель перекрёстно-гнездовым методом.
Олю теперь не затыкают. Оказывается, она вернулась из мирового гастрольного тура (Урюпинск, Верхняя Пыжма, Ижевск). Теперь, с десятком миллионов подписчиков-ботов, Оленька считается звездой, которая имеет право высказываться.
Смотреть и слушать её одновременно прекрасно и жутко. Прекрасно, потому что Буратино -- говорящий чурбан, а жутко -- есть что-то жуткое в том, когда полено дерева пытается высказать что-то", - уверена Лена.

Другие участники мало запомнились Миро, так как делились на известные категории – с накачанными губами и натуральными.

Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой, Бородиной и матери - Рапунцель

Из всех Лена запомнила лишь мамочку - Ольгу Рапунцель, которая кричала, что в одной груди у нее из-за скандалов пропало молоко. При этом блогерша отмечает, что скандалила молодая мать больше других.

Не прошла Лена мимо и Ксении Бородиной. Блогер отмечает, что та в последнее время сильно постарела.

Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой, Бородиной и матери - Рапунцель

"Бородавка реально превратилась в 50-летнюю бабку, в приглашённую маму какого-то домочадца. Я понимаю, что жизнь с омарами до добра не доводит. Но чтобы вот так, в 35 выглядеть старым боровом - это нонсенс", - уверена Миро.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:16
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