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Эксперты рассказали про причины падения цен гаджеты в ближайшее время

Экспертами названы несколько моделей гаджетов, которым в ближайшее прогнозируют значительно подешеветь. Связывают изменение стоимости с ситуацией вокруг смартфонов, смартвотчей и планшетов, которые в скором времени уступят место новой генерации.

Значительно скинет в цене Samsung Galaxy Note 8, так как уже анонсирован, на 9 августа, выход новой модели Note 9. Конечно, новинка получит множество новых функций, где есть S Pen и улучшенная форма дизайна, зато порадует ценой предыдущая генерация. На сегодняшний день, в среднем, стоит смартфон примерно 36 тыс. рублей, но тенденции развития могут уменьшить ценовой диапазон уже в ближайшие дни. Запланирован выход новых часов Samsung Gear S3 уже на 31 августа, соответственно предложение старого варианта уже будет сопровождаться скидкой.
Эксперты рассказали про причины падения цен гаджеты в ближайшее время


На 31 августа ориентировано предложение на рынке LG V40. Текущая версия LG V30, в свое время, была первым безрамочником от компании, который представлен год назад. Текущая цена гаджета в РФ, начинается от 33 тысяч рублей. В новом V40 ожидается улучшенная камера и увеличенная емкость батареи.

Ожидается падение цен и на iPhone X, 8 и 8 Plus. Очередные новинки от Apple будут презентованы 11 сентября, до наступления этого времени, уже намечено проведение большой распродажи. Как предполагают эксперты, подешевеют эти флагманы и на рынке б/у гаджетов, при этом предложения от покупателей увеличатся. Пройдет падение цен и на Apple iPad, одновременно с Apple Watch Series 3.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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