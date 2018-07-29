Эксперты рассказали про причины падения цен гаджеты в ближайшее время

Значительно скинет в цене Samsung Galaxy Note 8, так как уже анонсирован, на 9 августа, выход новой модели Note 9. Конечно, новинка получит множество новых функций, где есть S Pen и улучшенная форма дизайна, зато порадует ценой предыдущая генерация. На сегодняшний день, в среднем, стоит смартфон примерно 36 тыс. рублей, но тенденции развития могут уменьшить ценовой диапазон уже в ближайшие дни. Запланирован выход новых часов Samsung Gear S3 уже на 31 августа, соответственно предложение старого варианта уже будет сопровождаться скидкой.На 31 августа ориентировано предложение на рынке LG V40. Текущая версия LG V30, в свое время, была первым безрамочником от компании, который представлен год назад. Текущая цена гаджета в РФ, начинается от 33 тысяч рублей. В новом V40 ожидается улучшенная камера и увеличенная емкость батареи.Ожидается падение цен и на iPhone X, 8 и 8 Plus. Очередные новинки от Apple будут презентованы 11 сентября, до наступления этого времени, уже намечено проведение большой распродажи. Как предполагают эксперты, подешевеют эти флагманы и на рынке б/у гаджетов, при этом предложения от покупателей увеличатся. Пройдет падение цен и на Apple iPad, одновременно с Apple Watch Series 3.