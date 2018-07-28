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Google установила бесплатные беспроводные точки доступа в Нигерии

В самом крупном городе Нигерии - Лагосе, установлена первая Google Station. Теперь в пяти учреждениях успешно работают точки доступа к бесплатному Интернету, причем ими уже пользуется большое число людей. Так же, среди клиентов крупные торговые центры и аэропорт. Станции Google поддерживают довольно высокую скорость загрузки, составляющую до 30 Мбит в секунду. В то время как по стране доступны другие возможности, не превышающие 1,86 Мбит.

Работы по установке точек доступа от Google проходили в сотрудничестве с ведущими интернет-провайдерами Нигерии. Так же, американская корпорация предоставляет для африканцев услуги облачного сервиса и сопровождает все установкой соответствующего оборудования, в то время как партнеры, подключают на местах клиентов к общей инфраструктуре. Подобную систему уже успешно внедрили в Индии, Индонезии, Мексике и Таиланде. Помимо общего признания, Google получит существенный доход, благодаря предоставлению большей аудитории для рекламодателей.
Google установила бесплатные беспроводные точки доступа в Нигерии


Так же отмечается, что это совсем не дебютный интернет-проект Google Station, проведенный в Африке. Уже внедряется в Уганде и Гане Project Link, который основан на оптоволоконных сетях, прокладываемых в упомянутых государствах. Интересно и направление Project Loon, которое обеспечит жителей Кении большей площадью интернет-покрытия посредством воздушных шаров. При этом точки раздачи будут получать энергию от солнечных батарей.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:48
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