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Умершие шаманки сразу наказывают людей за оскверненные могилы

Предки верили, что колдуны не умирают окончательно и могут возродиться к жизни, а потому хоронили их отдельно от других людей, стараясь не тревожить могилы. Умершие шаманки сразу наказывают таких особ за осквернение этого места, в чем лично смогли убедиться археологи.

Умершие шаманки сразу наказывают людей за оскверненные могилы


Крымский Усть-Альминский могильник давно является самым ценным захоронением для ученых, потому что в нем были найдены артефакты, принадлежавшие скифам, сарматам и аланам. Многие необычные предметы были замечены в женских захоронениях, а рядом со скелетом особы среднего возраста находилась серебряная коробка с зубами людей и животных. Эксперты отметили, что она лечила соплеменников с помощью ритуалов, а родственники после смерти знахарки положили предмет рядом с телом, чтобы не стать жертвами злых духов.

Знатная сарматка имела мешочек с украшениями и различные раритеты бронзового века, которые находила в могилах древних предков и использовала для своих целей. После открытия этого места, археолог внезапно заболел гепатитом, а дальше аналогичная участь постигла всех участников экспедиции, нарушивших покой шаманки. Такие случаи не являются редкостью, о чем говорит история с журналисткой, решившей примерить золотые украшения колдуньи из первого тысячелетия. Она сразу ощутила сильную боль в горле и суставах, после чего была госпитализирована в клинику с высокой температурой.

Умершие шаманки сразу наказывают людей за оскверненные могилы


Колымский тракт имеет священное дерево, возле которого всегда лежат подношения людей. Если задобрить духов этого места, можно спокойно ехать по опасной трассе, а также рядом с этим чудом природы бежит ручей, не замерзающий даже в 70- градусный мороз.
Местные жители всегда предупреждают любопытных туристов, что отсюда нельзя забирать вещи, что также относится к аналогам шаманов, потому что, тогда на виновника обрушится гнев существ из нижних миров, с которыми общаются эти лица.

Алазейский острог был самым первым поселением казаков на Средней Колыме, после чего в 18 веке они смешались с якутами и юкагирами. Мужчины часто ездили в село Сватай за местными женщинами, так что после такого смешанного брака на свет появилась Фекла Бережнова, умевшая лечить людей. Люди уважали юную шаманку, славящуюся своей добротой и красотой, но девушка погибла в 19-летнем возрасте. Отец решил выдать дочь замуж за богатого односельчанина, только ее сердце уже принадлежало бедному избраннику. Влюбленные попытались убежать, но по пути их сани оказались в полынье и утонули.

Умершие шаманки сразу наказывают людей за оскверненные могилы


Тело местной колдуньи было похоронено возле часовни на кладбище, после чего могилу не тронули многочисленные пожары, случавшиеся тут в будущем. Архивные документы сохранили сведения о реальности истории, упоминая имя погибшего молодого человека и его дяди, утонувшего в возрасте 68 лет. В 70-х годах захоронение шаманки осквернили грабители, желающие найти тут золота.

Они увидели, что труп молодой особы прекрасно сохранился в вечной мерзлоте, после чего не нашли на нем никаких ценностей, кроме нескольких амулетов и крестика. Злоумышленники выбросили раздетые останки на мороз, сделав на их фоне селфи, после чего были задержаны сотрудниками органов. Никто из них не дожил до суда, скончавшись при страшных обстоятельствах в тюрьме, а дальше обиженная шаманка сожгла прокуратуру, где лежали постыдные снимки, приобщенные к делу.

Умершие шаманки сразу наказывают людей за оскверненные могилы


Потом местный житель Михаил Слепцов ухаживал за ее могилой, а также часто видел призрачную фигурку девушки, гуляющую возле реки. Один раз в доме старика остановились комсомольцы, не верящие в такие истории. Вот только один участник похода сошел с ума, когда увидел в окне лицо мертвой героини истории.

Сейчас водители всегда сигналят во время пути, когда находятся рядом с заброшенным кладбищем, чтобы не иметь неприятностей, а ночами захоронение начинает светиться и пугает свидетелей события.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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