Умершие шаманки сразу наказывают людей за оскверненные могилы

Крымский Усть-Альминский могильник давно является самым ценным захоронением для ученых, потому что в нем были найдены артефакты, принадлежавшие скифам, сарматам и аланам. Многие необычные предметы были замечены в женских захоронениях, а рядом со скелетом особы среднего возраста находилась серебряная коробка с зубами людей и животных. Эксперты отметили, что она лечила соплеменников с помощью ритуалов, а родственники после смерти знахарки положили предмет рядом с телом, чтобы не стать жертвами злых духов.Знатная сарматка имела мешочек с украшениями и различные раритеты бронзового века, которые находила в могилах древних предков и использовала для своих целей. После открытия этого места, археолог внезапно заболел гепатитом, а дальше аналогичная участь постигла всех участников экспедиции, нарушивших покой шаманки. Такие случаи не являются редкостью, о чем говорит история с журналисткой, решившей примерить золотые украшения колдуньи из первого тысячелетия. Она сразу ощутила сильную боль в горле и суставах, после чего была госпитализирована в клинику с высокой температурой.Колымский тракт имеет священное дерево, возле которого всегда лежат подношения людей. Если задобрить духов этого места, можно спокойно ехать по опасной трассе, а также рядом с этим чудом природы бежит ручей, не замерзающий даже в 70- градусный мороз.Местные жители всегда предупреждают любопытных туристов, что отсюда нельзя забирать вещи, что также относится к аналогам шаманов, потому что, тогда на виновника обрушится гнев существ из нижних миров, с которыми общаются эти лица.Алазейский острог был самым первым поселением казаков на Средней Колыме, после чего в 18 веке они смешались с якутами и юкагирами. Мужчины часто ездили в село Сватай за местными женщинами, так что после такого смешанного брака на свет появилась Фекла Бережнова, умевшая лечить людей. Люди уважали юную шаманку, славящуюся своей добротой и красотой, но девушка погибла в 19-летнем возрасте. Отец решил выдать дочь замуж за богатого односельчанина, только ее сердце уже принадлежало бедному избраннику. Влюбленные попытались убежать, но по пути их сани оказались в полынье и утонули.Тело местной колдуньи было похоронено возле часовни на кладбище, после чего могилу не тронули многочисленные пожары, случавшиеся тут в будущем. Архивные документы сохранили сведения о реальности истории, упоминая имя погибшего молодого человека и его дяди, утонувшего в возрасте 68 лет. В 70-х годах захоронение шаманки осквернили грабители, желающие найти тут золота.Они увидели, что труп молодой особы прекрасно сохранился в вечной мерзлоте, после чего не нашли на нем никаких ценностей, кроме нескольких амулетов и крестика. Злоумышленники выбросили раздетые останки на мороз, сделав на их фоне селфи, после чего были задержаны сотрудниками органов. Никто из них не дожил до суда, скончавшись при страшных обстоятельствах в тюрьме, а дальше обиженная шаманка сожгла прокуратуру, где лежали постыдные снимки, приобщенные к делу.Потом местный житель Михаил Слепцов ухаживал за ее могилой, а также часто видел призрачную фигурку девушки, гуляющую возле реки. Один раз в доме старика остановились комсомольцы, не верящие в такие истории. Вот только один участник похода сошел с ума, когда увидел в окне лицо мертвой героини истории.Сейчас водители всегда сигналят во время пути, когда находятся рядом с заброшенным кладбищем, чтобы не иметь неприятностей, а ночами захоронение начинает светиться и пугает свидетелей события.