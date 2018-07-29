Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона

В 1600 году на площади Рима собралась толпа, чтобы посмотреть, как будут сжигать на костре еретика, сидевшего в тюрьме 7 лет, и подвергавшегося пыткам. Фанатики считали, что человек пострадал за свое богохульное учение о множестве миров во Вселенной, отрицая главные догматы церкви, вот только никто не знал, что он стал таким после посещения секретной библиотеки Ватикана. Немногие писатели перед созданием своего шедевра собирают исторические факты, как это делал Дэн Браун.Его истории имеют много дат и имен, связанных с темами прошлого, но также там часто упоминается это место, куда могут войти только высшие иерархи. Никто не знает, что хранят внутри древние свитки, написанные в разные эпохи, но эксперты выяснили, что часть артефактов оказалась в Ватикане после падения последних императоров страны. Они собирали раритеты в Александрийском Мусейоне, но в 16 веке еще не было системы, закрывающей от глаз людей опасные знания предков.Тогда 20-летний Бруно был монахом, прибывшим сюда из родного города Нола. Преданный церкви доминиканец был допущен в святыню папы, но после чтения раритетов мнение священника кардинально изменились. Он не только отрицал суть христианства и непорочное зачатие, но и вел крамольные беседы о разных формах и бесконечности Вселенной. Стоит немного вернуться назад и переместиться в 4 век, чтобы понять суть такого резкого изменения мышления верующего католика. Тогда римская империя уже была оплотом христианства, но только храм науки, созданный Птолемеем, не желал сдавать свои позиции и менять убеждения.Главным сокровищем этого уголка знаний являлась библиотека, сохранившая даже подлинные труды Аристотеля. Античные традиции не запрещали еретикам находить убежище в Александрии, так что они могли делиться своими знаниями с другими учеными мужами. Вот только местная церковная община была возмущена такими событиями, после чего между верующими фанатиками и служителями центра возникали стычки. Особенно часто в них упоминалось “Евангелие Люцифера”, которое тоже могло храниться на полке библиотеки.Император Феодосий разрешил патриарху Феофилу Александрийскому заняться искоренением язычества, что также касалось разрушения храмов или ритуальных мест. Особое разрешение этот герой истории получил на уничтожение всех еретических сочинений, после чего библиотека была уничтожена. Вот только в реальности большинство рукописей были вывезены отсюда в Рим, потому что виновники событий были уверены, что там есть таблицы астрономов, нужные для расчетов пасхальных богослужений.Непрочитанные артефакты чудом сохранились во дворце правителя, после чего стали собственностью Ватикана. Последние защитники Мусейона спрятали среди математических документов бесценные апокрифы, говорящие истину о рождении новой веры. Возможно, среди них была и вышеупомянутая книга, которую так желали уничтожить верующие лица, но почему они преследовали своих сограждан?Ответ на такой вопрос можно найти в трудах историка Джозефа Этвилла, утверждающего, что новая религия была создана римской знатью для усмирения непокорных подданных. Они успешно применили пророчества иудеев о приходе Мессии, чтобы создать образ человека, имеющего идеи пацифиста. Отсюда пошли изречения о земной власти от Бога, любви к врагам и уплате налогов в казну, после чего первые христиане безропотно следовали всем заповедям и продолжали оставаться рабами своих хозяев.“Кодекс Люция”, названный творением Сатаны, был работой римского аристократа, участвующего в создании нового героя религии и его проповедей. Вот этот шедевр посеял первые зерна сомнения в разум Джордано Бруно, который потом столкнулся с другими трудами астрономов, описывающих звезды в виде проходов в иные миры. Он переработал космогонию античных коллег и добавил свои откровения относительно вращающейся вокруг своей оси Земли.Тогда столь жестокие преследования за научные изыски были редкостью, несмотря на охоту на ведьм, но ученый стоял перед судом и слушал обвинения богослова Роберто Беллармина, ненавидящего любую ересь. Потом он был на процессе против Галилео Галилея, но протоколы сохранили просьбы церковников, призывающих возмутителя спокойствия отречься от своих заблуждений. Только скрупулезные монахи не описали подробностей данной темы, после чего часть документов пропали, а оставшиеся раритеты были исправлены.Эксперты отметили, что философа не могли отправить на костер за такие мысли, но он стал невольным свидетелем тайны церкви, скрытой от общества. Потому священники были готовы простить человека, поклявшегося молчать о своих открытиях, но он отказался от жизни, зная истину, опасную для всего христианства.