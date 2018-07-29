Британка оказалась в постели вместе со сбежавшим от хозяина королевским питоном

Женщина утром заметила метровую особь, мирно спавшую в этом месте. После такого зрелища шокированная особа выбежала из квартиры и сразу вызвала сюда сотрудника RSPCA. Однако питон предпочел не дожидаться приезда эксперта и скрылся в неизвестном направлении. Только вечером специалистам удалось поймать необычного гостя и вернуть его владельцам.Они отметили, что змеи становятся активными в летнее время. Потому экзотические питомцы должны быть в поле зрения человека и находиться в закрытом помещении. Они могут быстро убежать через щели или плохо закрытые крышки, пугая потом своим видом горожан.