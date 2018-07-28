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Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря могут находиться останки трех апостолов

Ученые во время раскопок возле Тивериадского моря нашли захоронение с останками людей. Они предположили, что они принадлежат трем апостолам, а также здесь в древности располагалась Вифсаида.

Перед такими событиями их коллега Мордехай Авиам обнаружил деревню рыбаков, описанную в библейских текстах. В ней жил Петр, что также относится к Андрею и Филиппу. Это место было раньше покрыто водой, но сейчас ее уровень спал и позволил археологам сделать новое открытие.

Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря могут находиться останки трех апостолов


Пока им нужно сделать анализы, чтобы доказать правдивость выдвинутой теории. Однако, каменный блок с углублениями для тел был частью города, где жили апостолы после ухода из родных мест.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
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