Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря могут находиться останки трех апостолов

Перед такими событиями их коллега Мордехай Авиам обнаружил деревню рыбаков, описанную в библейских текстах. В ней жил Петр, что также относится к Андрею и Филиппу. Это место было раньше покрыто водой, но сейчас ее уровень спал и позволил археологам сделать новое открытие.Пока им нужно сделать анализы, чтобы доказать правдивость выдвинутой теории. Однако, каменный блок с углублениями для тел был частью города, где жили апостолы после ухода из родных мест.