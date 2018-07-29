Ученые: Ранее невидимая материя была замечена возле черной дыры в созвездии Лебедя

Рентгеновская поляриметрия позволила экспертам рассчитать силу гравитационного поля, а также выяснить, что это вещество является частью звезды, находящейся рядом с опасным соседом. Оно служит своеобразным фильтром и может многое рассказать о будущей эволюции черной дыры.Специалисты раньше раскрыли секреты природы темной материи, скрепляющей галактики и не позволяющей им отдаляться друг от друга. Новое открытие поможет лучше изучить природу Вселенной, а исследования в данном направлении будут продолжаться.