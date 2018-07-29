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Ученые: Ранее невидимая материя была замечена возле черной дыры в созвездии Лебедя

Ученые разработали методику, позволяющую им наблюдать за движениями галактик и процессами в черных дырах. Ранее невидимая материя была замечена возле объекта в созвездии Лебедя, вызывающая свечение рядом с воронкой.

Рентгеновская поляриметрия позволила экспертам рассчитать силу гравитационного поля, а также выяснить, что это вещество является частью звезды, находящейся рядом с опасным соседом. Оно служит своеобразным фильтром и может многое рассказать о будущей эволюции черной дыры.

Ученые: Ранее невидимая материя была замечена возле черной дыры в созвездии Лебедя


Специалисты раньше раскрыли секреты природы темной материи, скрепляющей галактики и не позволяющей им отдаляться друг от друга. Новое открытие поможет лучше изучить природу Вселенной, а исследования в данном направлении будут продолжаться.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:45
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