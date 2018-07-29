Составлен ТОП-5 самых быстрых авто стоимостью менее 2 000 000 рублей

Рейтинг самых быстрых авто стоимостью меньше 2 000 000 рублей возглавила «заряженная» версия хэтчбэка Volkswagen Golf R. Модель с полным приводом, а также двухлитровым мотором на 300 л.с., позволяющим разогнаться до первой сотни за 4,9 с, доступна за 1,676 млн рублей. В ТОП дальше следует седан Audi S3, оснащаемый 1,4-литровым турбодвигателем на 150 л.с. Модель в РФ предлагают от 1,638 млн руб. Тройку ТОП замыкает Ford Focus ST, оснащаемый мотором на 250 л.с. За 6,1 сек модель разгоняется до первой сотни. Версия, имеющая перенастроенную подвеску с укороченными пружинами, предлагается за 1 600 000 руб.Дальше в рейтинге следует MINI John Cooper Works. Авто имеет мотор на 231 л.с. с аналогичной динамикой. Стоимость версии составляет 1 995 000 руб. Также предлагается ряд аэродинамических улучшений, спортивные тормоза Brembo. Пятёрку ТОП замыкает SEAT Leon Cupra разгоняющийся до 100 км/ч за 5,7. Авто доступно за 30 700 евро.