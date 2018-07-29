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Тюнеры из ABT Sportsline сделали колесные диски по цене авто

Тюнинг-ателье ABT Sportsline на рынок отправила лимитированную серию надёжных колесных дисков Aerowheel непосредственно в расцветке Racing Gold.

Тюнеры из ABT Sportsline сделали колесные диски по цене авто


Данные катки предназначаются для экстремальных авто, которые оснащаются высокопроизводительной силовой установкой. Комплект колесных автомобильных дисков ABT Aerowheel расценивается в 857 000 руб. В Германии за такие деньги продают базовую вариацию хэтчбека Ford Fiesta. За эти деньги в РФ можно найти множество новых авто. В первую очередь колесные диски ABT Aerowheel предназначаются для тюнинг-проектов современного купе Audi RS5 Coupe, а также универсала RS4 Avant. В свою очередь новинки представляют собой 21-дюймовые «катки». Их наделили карбоновыми щитками, улучшающими аэродинамические свойства дисков.

Аналогичными дисками оснащается универсал Audi RS6-E. Авто в моторном отсеке имеет комбинированную силовую установку на 1 018 лошадей. Для нее основой послужила дважды турбированная силовая установка. Для нее основой послужил дважды турбированный силовой агрегат 4.0 V8 на 730 л.с. С ним в паре работает электромотор на 288 л.с.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:45
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