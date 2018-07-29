Тюнеры из ABT Sportsline сделали колесные диски по цене авто

Данные катки предназначаются для экстремальных авто, которые оснащаются высокопроизводительной силовой установкой. Комплект колесных автомобильных дисков ABT Aerowheel расценивается в 857 000 руб. В Германии за такие деньги продают базовую вариацию хэтчбека Ford Fiesta. За эти деньги в РФ можно найти множество новых авто. В первую очередь колесные диски ABT Aerowheel предназначаются для тюнинг-проектов современного купе Audi RS5 Coupe, а также универсала RS4 Avant. В свою очередь новинки представляют собой 21-дюймовые «катки». Их наделили карбоновыми щитками, улучшающими аэродинамические свойства дисков.Аналогичными дисками оснащается универсал Audi RS6-E. Авто в моторном отсеке имеет комбинированную силовую установку на 1 018 лошадей. Для нее основой послужила дважды турбированная силовая установка. Для нее основой послужил дважды турбированный силовой агрегат 4.0 V8 на 730 л.с. С ним в паре работает электромотор на 288 л.с.