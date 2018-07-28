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Наталья Подольская поразила поклонников роскошным нарядом на фестивале “Жара”

Певица после прибытия на фестиваль “Жара” искупалась в море, а потом после репетиции появилась на красной дорожке. Наталья Подольская поразила поклонников роскошным нарядом, опубликовав фото в Instagram.

Звезда выбрала для выхода белое короткое платье с длинным рукавом на одной стороне. Образ исполнительницы был дополнен длинными серьгами и туфлями на шпильках, а подписчики сразу заметили, что наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Натальи Подольской.

Наталья Подольская поразила поклонников роскошным нарядом на фестивале “Жара”


Они назвали артистку красавицей, которой идет любой стиль одежды. Многие пользователи сетей были рады, что она предпочитает носить элегантные вещи, напоминая зрителям райскую птицу во время выступлений.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:18
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