Совфед одобрил закон о регистрации авто без посещения ГИБДД

На территории РФ можно будет ставить авто на учет, при этом не приходя в российскую Госавтоинспекцию. Россиянам регистрационные документы на авто могут выдавать дилеры. Закон, который предусматривает возможность регистрации авто без посещения ГИБДД поддержал Совет Федерации. Данное нововведение затронет россиян, которые приобрели авто у официального продавца. В свою очередь дилерским центрам разрешение дадут на изготовление номеров, а также передачу регистрационных документов потенциальным клиентам.Следует уточнить, что россияне, желающие зарегистрировать своё авто, не посещая ГИБДД, вынуждены будут заплатить. В настоящее время неясно, о какой сумме ведётся речь, потому что она еще планируется Федеральной антимонопольной службой. Присвоением номерных знаков займутся подразделения Госавтоинспекции. Клиенты смогут получать знаки в дилерских центрах.