Дмитрий Нагиев пожаловался поклонникам на сильную жару во время работы

Знаменитость вынужден надевать пиджак и рубашку, отметив, что уже устал от такого внешнего вида. Он шутливо отметил, что хочет просто грызть семечки в трусах под палящими лучами солнца, которое не хочет покидать небо каждый день.Подписчики позитивно отнеслись к сообщению Дмитрия Нагиева, став поддерживать его своими комментариями. Многие люди отметили, что звезда может себе позволить немного изменить внешний вид и находиться в комфортных условиях. Пользователи сетей тоже заметили, что труд артистов довольно нелегок и часто приводит к проблемам со здоровьем.