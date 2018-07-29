Магазин Vernee official store на Aliexpress предлагает купить смартфон Vernee T3 Pro по цене 9,99 доллара

Vernee T3 Pro оснащен 5,5-дюймовым экраном, разрешение которого находится на уровне HD+. Корпус новинки очень тонки и легкий. Он может быть черного, красного и синего цвета.В аппаратной платформе основой является 2-ядерный процессор MediaTek MT6739. Также имеется 3 гигабайта оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти. Кроме этого стоит выделить наличие двойной тыльной камеры с разрешением 12 и 2 Мп и фронтального датчика с показателем в 5 Мп. За автономность ответит аккумулятор с емкостью 4080 мАч. Он позволит смартфону работать в режиме ожидания до одного месяца.Также Vernee T3 Pro предложит пользователю опцию 4G LTE и возможность установки двух SIM-карт. Разработчики внедрили в устройство систему сканирования лица и модуль сканирования отпечатков пальцев. В качестве ОС представлена платформа Android 8.1 Oreo.