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Шпионы рассекретили до премьеры обновленный кроссовер Suzuki Vitara

Японские машиностроители работают сейчас над обновленной версии Suzuki Vitara. Они рассчитывали до конца года показать кроссовер.

Шпионы рассекретили до премьеры обновленный кроссовер Suzuki Vitara


Папарацци смогли зафиксировать прототип рестайлинговой модели, выложив снимок в интернете. Из шпионских фото видно, что обновленная версия Suzuki Vitara не отличается революционными изменениями. Авто претерпело «классический» рестайлинг: немного видоизмененные бамперы, оптика и радиаторная решетка. Согласно ожиданиям, авто наделят мультимедийным комплексом с крупным тачскрином. Японцы не планируют что изменений силовой составляющей непосредственно для рестайлинга паркетника. Машина станет оснащаться прежним двигателем 1.6 на 120 л.с., сочетающимся с пятиступенчатой МКПП либо шестидиапазонной АКПП.

Мотор на актуальной вариации кроссовера Suzuki Vitara в РФ генерирует 177 л.с. Авто предлагается с турбомотором 1.4 на 140 л.с. Модель в ряде государств реализуют с мотором 1.6 на 120 л.с. Авто может быть с передним и полном приводом. Презентация рестайлинга кроссовера состоится в Париже следующей осенью.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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