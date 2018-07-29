Шпионы рассекретили до премьеры обновленный кроссовер Suzuki Vitara

Папарацци смогли зафиксировать прототип рестайлинговой модели, выложив снимок в интернете. Из шпионских фото видно, что обновленная версия Suzuki Vitara не отличается революционными изменениями. Авто претерпело «классический» рестайлинг: немного видоизмененные бамперы, оптика и радиаторная решетка. Согласно ожиданиям, авто наделят мультимедийным комплексом с крупным тачскрином. Японцы не планируют что изменений силовой составляющей непосредственно для рестайлинга паркетника. Машина станет оснащаться прежним двигателем 1.6 на 120 л.с., сочетающимся с пятиступенчатой МКПП либо шестидиапазонной АКПП.Мотор на актуальной вариации кроссовера Suzuki Vitara в РФ генерирует 177 л.с. Авто предлагается с турбомотором 1.4 на 140 л.с. Модель в ряде государств реализуют с мотором 1.6 на 120 л.с. Авто может быть с передним и полном приводом. Презентация рестайлинга кроссовера состоится в Париже следующей осенью.