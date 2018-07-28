Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале “Жара” вызвал восторг у поклонников
Певица опубликовала в Instagram ролик, сделанный на фестивале “Жара” перед выходом к зрителям. Облегающий наряд Кристины Орбакайте вызвал восторг у поклонников, написавших много позитивных комментариев.
Звезда ритмично двигалась под музыку личного хита “Пьяная вишня”, но подписчики сразу обратили внимание на длинное блестящее платье серебристого цвета, дополненное прической и серьгами. Оно великолепно подчеркнуло стройную фигуру Кристины Орбакайте, после чего фанаты назвали ее светящейся и удивительной красавицей.
Пользователи сетей тоже позитивно отнеслись к женственному образу артистки, которая восхищает зрителей своим талантом и умом. Многие люди считают ее мудрой матерью и супругой, которая всегда остается молодой, несмотря на реальный возраст.