Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале “Жара” вызвал восторг у поклонников

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 27 Июл 2018 в 11:50 PDT

Звезда ритмично двигалась под музыку личного хита “Пьяная вишня”, но подписчики сразу обратили внимание на длинное блестящее платье серебристого цвета, дополненное прической и серьгами. Оно великолепно подчеркнуло стройную фигуру Кристины Орбакайте, после чего фанаты назвали ее светящейся и удивительной красавицей.Пользователи сетей тоже позитивно отнеслись к женственному образу артистки, которая восхищает зрителей своим талантом и умом. Многие люди считают ее мудрой матерью и супругой, которая всегда остается молодой, несмотря на реальный возраст.