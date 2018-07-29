Стартап Volerian представил концепт летающего автомобиля с крыльями
В рамках выставки Farnborough International Airshow 2018 представители молодой компании Volerian продемонстрировали концепт автомобиля будущего, который может летать, при этом еще оснащен крыльями. По слова разработчиков, данный аппарат будет иметь вертикальный тип посадки и взлета, а также сможет передвигаться по воздуху практически бесшумно.
Сообщается, что компоненты автомобиля Volerian будут разрабатываться с помощью пултрузии, которая позволит за минимальную стоимость создавать весь автомобиль. При строительстве аппарата планируется использовать углеродное волокно, что уменьшит взлетную массу конструкции, поскольку крылья итак прибавят дополнительный вес. В кабине будет лишь одно свободное место.
На данный момент инженеры практически закончили разработку двигательной системы. В скором времени разработчики хотят приступить к созданию полноценной конструкции с сидением.
Сообщается, что компоненты автомобиля Volerian будут разрабатываться с помощью пултрузии, которая позволит за минимальную стоимость создавать весь автомобиль. При строительстве аппарата планируется использовать углеродное волокно, что уменьшит взлетную массу конструкции, поскольку крылья итак прибавят дополнительный вес. В кабине будет лишь одно свободное место.
На данный момент инженеры практически закончили разработку двигательной системы. В скором времени разработчики хотят приступить к созданию полноценной конструкции с сидением.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:30