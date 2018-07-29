Стартап Volerian представил концепт летающего автомобиля с крыльями

Сообщается, что компоненты автомобиля Volerian будут разрабатываться с помощью пултрузии, которая позволит за минимальную стоимость создавать весь автомобиль. При строительстве аппарата планируется использовать углеродное волокно, что уменьшит взлетную массу конструкции, поскольку крылья итак прибавят дополнительный вес. В кабине будет лишь одно свободное место.На данный момент инженеры практически закончили разработку двигательной системы. В скором времени разработчики хотят приступить к созданию полноценной конструкции с сидением.