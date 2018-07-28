Сестра Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами о его коме

Она подчеркнула, что знаменитость сидит вместе с врачом и своей супругой Нелли Михайловной, наслаждаясь вкусом кофе. Женщина считает ложную информацию издевательством над близким окружением Иосифа Кобзона, которое переживает за его здоровье.Сейчас артист проходит обследование в клинике вместе с процедурами от недуга. Гелена попросила журналистов не затрагивать темы, связанные с личным пространством родственника, а писать о его творческой деятельности, потому что эти вопросы ничего общего не имеют с переживаниями людей и являются неприличными.