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Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить после 2022 года

По словам заместителя главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Бурсука, инженеры должны завершить технический проект нового эсминца «Лидер» до 2022 года. После этого начнется строительство военного судна.

Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить после 2022 года


Также Бурсук утверждает, что финансовой программой правительства предусмотрено и строительство «Лидера», поэтому с бюджетом проблем возникнуть не должно. Это значит, что изначально в проект получил деньги на все этапы создания военного корабля.

По поводу будущего эсминца высказался и советник главы Обединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков. Он сообщил, что в качестве энергетической основы на судне будет использоваться атомный реактор.

Стоит отметить, что корабль «Лидер» является техническим заданием Северного проектно-конструкторского бюро, который расположен в Санкт-Петербурге. На данный момент инженеры уже согласовали эскизную часть проекта.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:09
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