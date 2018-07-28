Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить после 2022 года

Также Бурсук утверждает, что финансовой программой правительства предусмотрено и строительство «Лидера», поэтому с бюджетом проблем возникнуть не должно. Это значит, что изначально в проект получил деньги на все этапы создания военного корабля.По поводу будущего эсминца высказался и советник главы Обединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков. Он сообщил, что в качестве энергетической основы на судне будет использоваться атомный реактор.Стоит отметить, что корабль «Лидер» является техническим заданием Северного проектно-конструкторского бюро, который расположен в Санкт-Петербурге. На данный момент инженеры уже согласовали эскизную часть проекта.