Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить после 2022 года
По словам заместителя главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Бурсука, инженеры должны завершить технический проект нового эсминца «Лидер» до 2022 года. После этого начнется строительство военного судна.
Также Бурсук утверждает, что финансовой программой правительства предусмотрено и строительство «Лидера», поэтому с бюджетом проблем возникнуть не должно. Это значит, что изначально в проект получил деньги на все этапы создания военного корабля.
По поводу будущего эсминца высказался и советник главы Обединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков. Он сообщил, что в качестве энергетической основы на судне будет использоваться атомный реактор.
Стоит отметить, что корабль «Лидер» является техническим заданием Северного проектно-конструкторского бюро, который расположен в Санкт-Петербурге. На данный момент инженеры уже согласовали эскизную часть проекта.