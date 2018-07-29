АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Свидетель события опубликовал в сетях видео с двумя полными Лунами

Свидетель события опубликовал в сетях видео с двумя полными Лунами. Пользователи были поражены таким зрелищем после просмотра сюжета на YouTube, став активно обсуждать информацию.

Свидетель события опубликовал в сетях видео с двумя полными Лунами


Мужчина ехал по дороге в машине, а необычное зрелище было зафиксировано видеорегистратором. Камера в салоне запечатлела огромный спутник Земли, виднеющийся на небе с правой стороны, но рядом с ним появился идентичный объект.



Он был виден на протяжении всего пути, после чего шокированный автор ролика не мог логически пояснить, что это могло быть на самом деле. Ученые не прокомментировали такие события, а люди тоже не знают, как могли небесные тела оказаться вместе на небосводе.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магазин Vernee official store на Aliexpress
Составлен ТОП-5 самых быстрых авто стоимостью
Свидетель события опубликовал в сетях видео с
Тюнеры из ABT Sportsline сделали колесные диски
Шпионы рассекретили до премьеры обновленный
Совфед одобрил закон о регистрации авто без
Орландо Блум отказался продолжать спектакль из-за
Стартап Volerian представил концепт летающего
ДНК помогла американским ученым повернуть вспять
Сериал «Видоизмененный углерод» продлен на второй
Ученые: Пессимисты-одиночки имеют самый высокий
Космоплан VSS Unity разогнали до рекордных
Эксперты рассказали, почему на кабриолете можно
В Роскосмос сообщили о дате старта второго этапа
Эксперты: Бюджетный iPhone 9 не получил поддержку
Врачи нашли ошибки в медицинских рекомендациях ИИ
Учёные: Слоны панически боятся пчёл
Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно
В Ростех сообщили об успешном испытании
Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на
Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное
Жители Новороссийска были шокированы видом
Обсерватория TESS будет искать неизвестные науке
ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам
NASA показало проекты будущих домов Марса
Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность
Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда
Молодой американец после отдыха на пляже
Учёные нашли в центре Великого Новгорода
Ученые: Поддерживающие сознание нейроны связаны с
Просмотреть все новости