Свидетель события опубликовал в сетях видео с двумя полными Лунами

Мужчина ехал по дороге в машине, а необычное зрелище было зафиксировано видеорегистратором. Камера в салоне запечатлела огромный спутник Земли, виднеющийся на небе с правой стороны, но рядом с ним появился идентичный объект.Он был виден на протяжении всего пути, после чего шокированный автор ролика не мог логически пояснить, что это могло быть на самом деле. Ученые не прокомментировали такие события, а люди тоже не знают, как могли небесные тела оказаться вместе на небосводе.