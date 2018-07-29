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Углекислый газ использован впервые в промышленности как реагент

Сотрудником Мюнхенского технического университета Арне Скерра впервые удалось успешно использовать углекислый газ, как сырье для производства одного из химических продуктов. Получил он метионин, представляющий аминокислоту, пользующуюся спросом в промышленности, особенно в индустрии, связанной с кормами для животных. Как рассказали ученые, благодаря новому процессу скоро будет полностью заменено нефтехимическое производство.

При традиционном способе промышленной добыче метионина, необходимо применение шести долгих этапов, при этом каждым наносится вред экологии. Для решения данной проблемы, немецким правительством объявлен конкурс для разработки более безопасных способов, именно идея Скерры в данном направлении получила поддержку.
Углекислый газ использован впервые в промышленности как реагент


Как рассказал профессор, за основу взяты свойства фермента в составе микроорганизмов, который расщепляет метионин в метионал, при этом выделяя углекислый газа. Было решено обратить этот процесс. Учитывая то, что любая химическая реакция обратима, только иногда это требует много энергии.

Экспериментальные работы продолжались несколько лет. В результате ученым удалось значительно улучшить реакции в лаборатории, при этом выход вещества увеличился на 40%. К тому же, удалось описать на теоретическом уровне все биохимические процессы, происходившие в ходе эксперимента.

Как объяснил Скерр, в отличие от сложного фотосинтеза, при котором в природе углекислый газ встраивается в биологические молекулы, как строительные блоки, новый процесс ученых более прост и элегантен.

В планах специалистов, применить новые принципы в качестве модели для производства в промышленности других ценных реагентов или аминокислот фармацевтического направления. Данные процессы значительно улучшат методы белковой инженерии.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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