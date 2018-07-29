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Орландо Блум отказался продолжать спектакль из-за зрителя с iPad

Критик Марк Шентон, который присутствовал на спектакле Killer Joe, рассказал об инциденте, случившемся во время действа. По его словам, Орландо Блум, исполняющий главную роль, повел себя очень неожиданно.

Орландо Блум отказался продолжать спектакль из-за зрителя с iPad


Отмечается, что Орландо Блум играет в спектакле с начала текущего месяца. На одном из сеансов произошел спор между актером и женщиной из зала. Во время спектакля в Лондоне Блум заметил, что одна из зрительниц держит в руках iPad. Актер остановился и попросил женщину убрать его, однако просьба была проигнорирована. Тогда исполнитель главной роли высказал неприятные слова оппоненту и не стал продолжать игру до тех пор, пока iPad не убрали.

Этот рассказ Шентона был обнародован рядом иностранных СМИ. Один из посетителей того спектакля позже рассказал журналистам, что женщина решила использовать iPad для подключения USB-вентилятора, чтобы создать прохладу в душном зале.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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