ДНК помогла американским ученым повернуть вспять процессы старения в организме

Особи вместе с пищей принимали доксициклин, после чего у них началась мутация в митохондриях. Здоровые добровольцы через несколько недель стали седеть, а дальше у них были замечены все признаки быстрого старения. После отмены лекарства, повреждены клетки мышей восстановились.Ученые заметили обратимые процессы, происходящие в ДНК. Оказалось, что механизмы могут восстановить прежнее состояние фенотипа, так что дальнейшие исследования будут посвящены аналогичным ситуациям с органами человека.