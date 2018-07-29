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ДНК помогла американским ученым повернуть вспять процессы старения в организме

ДНК помогла американским ученым повернуть вспять процессы старения в организме. Они провели исследования с грызунами и заметили позитивный эффект своего открытия.

Особи вместе с пищей принимали доксициклин, после чего у них началась мутация в митохондриях. Здоровые добровольцы через несколько недель стали седеть, а дальше у них были замечены все признаки быстрого старения. После отмены лекарства, повреждены клетки мышей восстановились.

ДНК помогла американским ученым повернуть вспять процессы старения в организме


Ученые заметили обратимые процессы, происходящие в ДНК. Оказалось, что механизмы могут восстановить прежнее состояние фенотипа, так что дальнейшие исследования будут посвящены аналогичным ситуациям с органами человека.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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