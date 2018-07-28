51-летняя Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка

Татьяна Овсиенко уверена в том, что Александр Меркулов попал в тюрьму не по своей вине, она, как и прежде его очень любит. Певица почувствовала потребность в материнстве и тягу к заботе, сейчас пара задумалась о ребёнке. Старший сын Татьяны Овсиенко уже взрослый, он живёт за границей и воспитывает своего ребёнка.51-летняя артистка заявила, что хочет второго ребёнка, а муж ей предлагает воспользоваться услугой суррогатной матери. Пока пара ещё не определилась, каким способом они будут осуществлять зачатие, но желание иметь ребёнка у супругов обоюдное.Стоит отметить, что внук Татьяны Овсиенко живёт очень далеко, и она с ним видится редко. К тому же мальчик не разговаривает на русском языке, его родители обучают французскому, португальскому, итальянскому и английскому, но не русскому.