Закрытие проекта Дома-2 закончилось для Ольги Бузовой капельницей
Мы уже сообщали, что на днях стало известно, будто основную съемочную популярного телепроекта «Дома-2» могут снести.
На месте реалити-шоу хотят построить автомобильную магистраль. И вот такое известие довело до капельницы ведущую телепроекта Ольгу Бузову.
У себя в аккаунте Инстаграма знаменитость опубликовала несколько постов в Stories, где девушка запечатлена с капельницей.
Звезда рассказывает, что этим вечером она витаминами планирует восстанавливать голос и собственные силы. Поклонники Бузовой решили, что до истощения Ольгу довел и плотный график, и стресс из-за вероятного закрытия проекта «Дома-2».
На месте реалити-шоу хотят построить автомобильную магистраль. И вот такое известие довело до капельницы ведущую телепроекта Ольгу Бузову.
У себя в аккаунте Инстаграма знаменитость опубликовала несколько постов в Stories, где девушка запечатлена с капельницей.
Звезда рассказывает, что этим вечером она витаминами планирует восстанавливать голос и собственные силы. Поклонники Бузовой решили, что до истощения Ольгу довел и плотный график, и стресс из-за вероятного закрытия проекта «Дома-2».