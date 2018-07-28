Закрытие проекта Дома-2 закончилось для Ольги Бузовой капельницей

На месте реалити-шоу хотят построить автомобильную магистраль. И вот такое известие довело до капельницы ведущую телепроекта Ольгу Бузову.У себя в аккаунте Инстаграма знаменитость опубликовала несколько постов в Stories, где девушка запечатлена с капельницей.Звезда рассказывает, что этим вечером она витаминами планирует восстанавливать голос и собственные силы. Поклонники Бузовой решили, что до истощения Ольгу довел и плотный график, и стресс из-за вероятного закрытия проекта «Дома-2».